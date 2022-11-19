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فيديو | هل يغيب ميسي عن مواجهة الأرجنتين والسعودية؟ كشف الحقيقة

أحمد رفعت
6:29 م غرينتش+2 19‏/11‏/2022
Lionel Messi Argentina 2022-23
النجم الأرجنتيني أثار القلق بين جماهير التانجو

أثارت طريقة تدريب النجم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين الجدل، حول موقفه من المشاركة في مباراة السعودية، بافتتاح مباريات التانجو ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهر ميسي وهو يتدرب بشكل منفرد، مما جعل البعض يؤكد على أنه يعاني من إصابة ما، قد تجعله يغيب عن مباراة السعودية بافتتاح مباريات التانجو في المونديال.

وأوضحت صحيفة "Diario Olé" الأرجنتينية، سبب تدرب ميسي بشكل منفرد، بعيدًا عن اللاعبين، قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وأشار هيرنان كلاوس مراسل الصحيفة، إلى أن سبب تدرب ميسي بشكل مختلف عن باقي زملائه، هو الرغبة في التخلص من الإجهاد الذي يعاني منه.

وأضاف كلاوس أن ميسي يرغب في أن يكون جاهزًا بنسبة 100% خلال مباراة الثلاثاء القادم أمام السعودية، ليقدم أفضل انطلاقة له في البطولة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد لوسيل، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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