فيديو| هدف صلاح المبكر الذي أشعل نهائي الأبطال

النجم المصري محمد صلاح يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا كأول لاعب مصري يسجل في نهائي البطولة.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بداية نارية لنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر الإنجليزيين.

جاء ذلك عن طريق ركلة جزاء تم احتسابها في الدقيقة الأولى إثر لمسة يد ضد موسى سيسوكو لاعب وسط السبرز.

هدف ⚽️ يا لها من بداية.. مو صلاح يضع الريدز في المقدمة من ركلة جزاء مبكراً وسريعاً!



توتنهام 0 ليفربول 1#beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/PzmAC5s2OD

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ يونيو ٢٠١٩

الركلة انبرى لها النجم المصري محمد صلاح ليسجل منها أول الأهداف في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.

ليفربول لا يزال متقدماً بهدف نظيف، وهي النتيجة التي تمنحه لقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخه.

على الناحية الأخرى يبحث توتنهام عن لقبه الأول في النهائي الأول له بتاريخه مع المسابقة الأوروبية.