فيديو - هتان باهبري يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا
حقق هتان باهبري لاعب الهلال السعودي رقمًا مميزًا بهدفه في العين الإماراتي في اللقاء المقام بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
ويواجه الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتمكن هتان باهبري لاعب الهلال في تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد مرور فقط 15 ثانية من بداية اللقاء ليفاجيء الزعيم الإماراتي.
وأصبح هدف هتان باهبري الأسرع في تاريخ دوري أبطال آسيا والذي سجل بعد 15 ثانية فقط من بداية اللقاء ليسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ البطولة.
الدقيقه 00:14 هدف هلالي في مرمى العين البداية نار من هتان باهبري ويصنف كأسرع هدف في كاس اسيا 💙 🔥#الهلال_العين pic.twitter.com/Iyk2YbCDI0— نواف الشهري (@nawafalgubaisi) May 6, 2019
وضمن الهلال التأهل إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوز الدحيل على الاستقالا الإيراني عصر اليوم.
💢- أسرع هدف في تاريخ البطولة، سجله هتان باهبري لاعب #الهلال في شباك #العين في الثانية 15🔥🔥#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/HNgGwzTDf9— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 6, 2019