فيديو | هالاند يواصل التألق وينقذ دورتموند في اللحظات الأخيرة

هالاند يسجل وينقذ دورتموند في الدوري الألماني

واصل النرويجي إرلنج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، التألق بعدما أنقذ فريقه مساء أمس الجمعة بهدف قاتل في شباك هوفنهايم.

ماذا حدث في سيجنال إيدونا بارك؟

استقبل دورتموند أمس على ملعبه سيجنال إيدونا بارك فريق هوفنهايم في افتتاح الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق جيوفاني رينا في الدقيقة 49 ثم تعادل كريستوف باومجارتنر لهوفنهايم في الدقيقة 61 لكن جود بيلينجهام أعاد التقدم سريعًا لدورتموند في الدقيقة 69.

وتعادل مؤنس دبور برأسه في الدقيقة 90 من عمر المباراة لهوفنهايم، لكن فريقه لم يهنأ بالتقدم سوى دقيقة بعدما نجح هالاند في تسجيل هدف الفوز الثمين لفريقه الذي يتصدر جدول الترتيب مؤقتًا بست نقاط من انتصارين في ثلاث جولات.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري بهدف أمس إلى 3 أهداف.

Dortmund vs Hoffenheim was a classic last night with Erling Haaland saving the day pic.twitter.com/ZM8oHweGmu — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) August 28, 2021

لماذا أثار هالاند الضجة أمس؟

اسم هالاند كان من بين الأسماء الأكثر ترديدًا أمس؛ ليس بفضل هدفه، لكن بسبب تقرير لصحيفة تليجراف يفيد بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل كيليان مبابي.

ويبدو المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، قريب من مغادرة باريس والانتقال خلال الأيام المقبلة إلى ريال مدريد.

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