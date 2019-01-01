فيديو - "هاتريك" مبخوت يقود الإمارات لتحطيم طموحات اليمن في خليجي 24
حقق المنتخب الإماراتي فوزًا عريضًا على نظيره اليمني، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ"خليجي 24".
علي مبخوت كالعادة يقود منتخب بلاده للفوز بتسجيل هاتريك رائع في مرمى اليمن، ويحقق أول 3 نقاط للإمارات في مشوراه بالبطولة أملًا في التتويج بها.
سجل المنتخب الإماراتي الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق علي مبخوت، برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الظهير الأيمن وضعته أمام مرمى اليمن.
فيديو : هدف منتخب #الإمارات يتقدم 1 - 0 على منتخب #اليمن عبر علي مبخوت في الدقيقة 20 ... #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/MHlvJbGDru— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019
وجاء بعدها مبخوت مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد ارتدادها من حارس مرمى اليمن.
فيديو : هدف منتخب #الإمارات يتقدم 2 - 0 على منتخب #اليمن عبر علي مبخوت في الدقيقة 38 ... #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/SkKxfQssWO— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019
واختتم مبخوت الثلاثية في الدقيقة 54 بعد فاصل مهاري أمام دفاعات اليمن التي سقطت أمامه، وسدد الكرة بسهولة على يسار الحارس.
فيديو : هدف منتخب #الإمارات يتقدم 3 - 0 على منتخب #اليمن عبر علي مبخوت في الدقيقة 54 ... #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/ZI8TD6Ugoi— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2019
وبذلك ارتقى المنتخب الإماراتي لصدارة مجموعته بفارق الأهداف مع المنتخب العراقي الذي فاز بدوره على نظيره القطري في مباراة الافتتاح.
ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.