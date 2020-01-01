فيديو - "هاتريك" براهيمي يقود الريان لاكتساح أم صلال في الدوري القطري

الريان يحقق فوزًا سهلًا على أم صلال

حقق الريان فوزًا سهلًا على نظيره أم صلال، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أم صلال"، ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

الريان واصل الضغط على المتصدر الدحيل، في ترتيب دوري نجوم قطر في الموسم الحالي وقلص الفارق إلى نقطة واحدة ولكن للدحيل لقاء باق.

سريعًا تقدم الريان في الدقيقة 5 عن طريق عبدالعزيز حاتم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مهارة رائعة من الجزائري ياسين براهيمي.

فيديو : هدف #الريان يتقدم 1 - 0 على #أم_صلال عبر عبدالعزيز حاتم في الدقيقة 5 ... #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ITF0HJRv9k — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2020

وأضاف براهيمي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 بعد تلقيه عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها داخل مرمى أم صلال.

فيديو : هدف #الريان يتقدم 2 - 0 على #أم_صلال عبر ياسين ابرهيمي في الدقيقة 34 .. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/1ibNSb9aU2 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2020

وأضاف براهيمي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء من وسط مدافعي أم صلال في مشهد رائع.

فيديو : هدف #الريان يتقدم 3 - 0 على #أم_صلال عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 55 .. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/20w1dcRkOd — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2020

واختتم براهيمي أهداف الريان بتسجيل الهدف الثالث "الهاتريك" من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

فيديو : هدف #الريان يتقدم 4 - 0 على #أم_صلال عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 67 .. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/LBCn2eXk46 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2020

وارتفع رصيد الريان إلى 28 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري نجوم قطر، بينما تجمد رصيد أم صلال عند 5 نقاط في المركز الأخير.