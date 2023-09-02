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فيديو |"نشعر بالحسرة" و"مباراة هربت من دوري الأبطال" .. ذهول مصري بكلاسيكو الاتحاد والهلال

تامر أبو سيدو
Al Hilal VS Al Ittihad 2023-2024Getty
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قمة دوري روشن انتزعت إعجاب المصريين

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

حصد كلاسيكو الاتحاد والهلال ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي يوم أمس إعجاب الجميع، وقد أكد عدد من المصريين دهشتهم من المستوى المبهر للمباراة والملعب والتصوير وحتى المعلق فهد العتيبي.

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المواجهة التي أقيمت في جدة وحبست أنفاس المشاهدين انتهت لصالح الهلال 4-3 بعدما أنهى الشوط الأول متأخرًا 3-1، وقد جاءت قمة في المتعة والإثارة وحفلت باللقطات الفردية من نجوم الفريقين خاصة كريم بنزيما ورومارينيو وياسين بونو وعبد الرزاق حمدالله وسالم الدوسري وألكساندر ميتروفيتش صاحب الهارتيك الأزرق.

الحسابات السعودية على السوشيال ميديا تداولت مقطع فيديو يُظهر عددًا من الفيديوهات المصرية تتحدث عن المباراة وتُشيد بما فعلته السعودية لكرة القدم، وقد أكد أحد المتحدثين شعوره بالحسرة لحال كرة القدم المصرية في ظل هذا التقدم المذهل لنظيرتها في المملكة.

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وقال آخر "تلك المباراة هربت من دوري أبطال أوروبا، ما حدث في اللقاء لا يحدث حتى في الدوري الإنجليزي"، فيما أكد نجم الأهلي السابق مصطفى عفروتو أن دوري روشن دخل فعليًا بين الدوريات الخمسة الأولى في العالم وقريبًا سيُصبح الأول.

السعوديون أشادوا بمقطع الفيديو وحديث المصريين الذين أكدوا فخرهم بوصول دولة عربية لذلك المستوى في كرة القدم.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 96057كريم بنزيما
  • 10251خاليدو كوليبالي
  • 18643روبرتو فيرمينو
  • 8349نجولو كانتي
  • 21553مارسيلو بروزوفيتش
  • 44104صفقة أخرى
198957 الأصوات

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