فيديو: نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو بكأس العالم للأندية 2019
قدّم الهلال مباراة كبيرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وهُزم على يد فلامينجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأخير إلى النهائي ويضرب موعدًا مع الفائز من ليفربول ومونتيري.
وكان الهلال قد فاز في المباراة الأولى على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف، وكانت الآمال كبيرة عليه حتى يتمكن من الوصول للنهائي ولكن قوة الفريق البرازيلي وقفت حائلًا أمام الأمر.
نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو
تقدم الهلال في الشوط الأول عبر نجمه سالم الدوسري بعد سلسلة من الفرص، وكان الهدف مميزًا حقًا ومُعبرًا عن الطريقة التي سارت بها الأمور لصالح الموج الأزرق في أول 45 دقيقة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
جملة تليق باسم الزعيم 💪💯
فلامنغو 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/9wUXscWNpV
ولكن في الدقيقة 49 من الشوط الثاني تمكن جيورجيان دي أراسكايتا من التعديل لفريقه لتشتعل المباراة أكثر وأكثر.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
جملة تكتيكية ولا أروع من الفريق البرازيلي!
فلامنغو 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/aue8TKOeS1
وفي الدقيقة 78 وبعد ضغط كبير من الفريق البرازيلي استطاع برونو هنريكي أن يتقدم لفلامينجو من رأسية مميزة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
الفريق البرازيلي يقلب الطاولة..
فلامنغو 2 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/ekqTAiF6It
قبل أن يُنهي علي البليهي على آمال الموج الأزرق في العودة بعدما وضع الهدف الثالث لخصومه عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 82.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
البليهي بالخطأ في مرماه..
فلامنغو 3 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/vRdBEFuYpd