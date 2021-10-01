فيديو | نتيجة تاريخية .. ملك التوقعات يكشف عن نتيجة ديربي جدة

تحذير للأهلي من نتيجة تاريخية في ديربي جدة

كشف حسن الصبحان، الشهير بملك التوقعات، عن توقعه لمباراة ديربي جدة التي ستجمع بين الاتحاد والأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد سيواجه الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة منتظرة.

الصبحان نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يكشف فيه عن توقعه لنتيجة مباراة الاتحاد والأهلي، وذلك قبل ساعات من انطلاقها.

الإعلامي الشهير بملك التوقعات قال: "توقعاتي للديربي الأقدم بين الاتحاد والأهلي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مليار% سيفوز الاتحاد، لا يوجد أي أمل للأهلي".

حسن الصبحان واصل: "مستحيل أن يفوز الأهلي على الاتحاد، وبكرة ستكون إقالة المدرب الألباني بيسنيك هاسي بعد خسارة ديربي جدة أمام الاتحاد".

واستطرد قائلًا: "النتيجة ستكون 3 أو 4 لصالح الاتحاد، سيسجل فهد المولد والبرازيلي إيجور كورونادو، بالإضافة إلى حمدان الشمراني أو المصري أحمد حجازي".

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واختتم حسن الصبحان الفيديو بتوجيه رسالة تحذير إلى الأهلي قبل الديربي، حيث قال: "مبروك لجماهير الاتحاد، وأحذر النادي الأهلي من نتيجة تاريخية".