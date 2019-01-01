فيديو: نتيجة وأهداف مباراة السد والترجي في كأس العالم للأندية 2019

تابع بالفيديو أهداف ونتيجة مباراة السد والترجي في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019، والتي أقيمت في استاد خليفة الدولي

أحمد رضوان | تويتر

واجه السد القطري شقيقه الترجي التونسي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية ، اليوم 17 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وانتهى اللقاء بانتصار نادي الدم والذهب على عيال الذيب بستة أهدافٍ لهدفين.

فاز الأبيض بمباراة الافتتاح على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهدافٍ لهدف، ثم واجه مونتيري المكسيكي في الدور الثاني وخسر بثلاثة أهدافٍ لهدفين، لذا واجه الترجي الذي خسر من الهلال في مستهل مبارياته في كأس العالم للأندية .

مباراة الهلال والسد مباشر

نتيجة وأهداف مباراة السد والترجي

كانت بداية الترجي للمباراة قوية جدًا وسجل هدفًا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وجاء الهدف بعرضية أرضية من أنيس البدري أبعدها دفاع السد ، فوصلت الكرة لحمدو الهوني الذي تلاعب بالدفاع الأبيض في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة مقوسة مرت للشباك من على يسار الشيب.

هدف ⚽️



الليبي حمدو الهوني يفتتح التسجيل بطريقة ولا أروع!



السد 0 الترجي 1 #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/lwbdEdtDAO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

رد الليبي الهدية للتونسي في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، حيث استغل هفوة دفاعية من طارق سلمان افتك من خلالها الكرة وانفرد بالحارس الدولي القطري، ثم مررها للبدري المتمركز على يمينه فقبل الهدية أودعها في الشباك الفارغة.

هدف ⚽️



أنيس البدري يعزز النتيجة للفريق التونسي بعد هفوة دفاعية!



السد 0 الترجي 2 #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Vp8n88PRI2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

في الدقيقة 22 من عمر المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء على السد بعد لمس الكرة يد عبد الكريم حسن الذي منحه الحكم البطاقة الحمراء، فتصدى البدري لركلة الجزاء وسددها على يسار الشيب الذي طار للجهة الأخرى، فأعلن الحكم الهدف الثالث للترجي .

هدف ⚽️



أنيس البدري يسجل الثنائية والثالث لفريقه من ركلة جزاء!



السد 0 الترجي 3 #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/PteRmHqJ4J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

قلص بغداد بونجاح النتيجة في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سددها على يمين معز بن شريفية الذي طار للكرة، لكنه سبقته للشباك.

هدف ⚽️



بغداد بونجاح يقلص الفارق للزعيم من ركلة جزاء جديدة!



السد 1 الترجي 3 #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/VFd2fbSiQ2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

أضاف حمدو الهوني الهدف الثاني له والرابع للترجي في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وجاء الهدف من انطلاقة في الجهة اليسرى عن طريق الليبي الذي وصل منطقة الجزاء وراوغ طارق سلمان، ثم أرسل عرضية اصطدمت بخوخي بوعلام وعادت له الكرة، فأرسلها لشباك الشيب.

هدف ⚽️



الليبي حمدو الهوني والرابع لبطل إفريقيا!



السد 1 الترجي 4 #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/YVwCW2QQw3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

أضاف الهيدوس الهدف الثاني للسد من ركلة جزاء أيضًا، سددها في منتصف مرمى المعز بن شريفية الذي طار للجهة اليسرى فسكنت الكرة الشباك.

هدف ⚽️



ركلة جزاء للزعيم في الشوط الثاني وحسن الهيدوس يقلص النتيجة!



السد 2 الترجي 4 #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/XlHNhy6Jih — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

سجل حمدو الهوني الهدف الثالث له في الدقيقة 74، وذلك بعد عرضية أرضية من شيتي عبرت من دفاع السد فوجدت الكرة الليبي الذي أودعها في الشباك.

هدف ⚽️



حمدو الهوني يعود في الشوط الثاني ويسجل "هاتريك" شخصي!



السد 2 الترجي 5 #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/kY4IliggNX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

اختتم الدربالي أهداف المباراة في الدقيقة 87، وجاء الهدف بعد كرة ساقطة من وسط الميدان وضعته في مواجهة الشيب، فأرسل تسديدة سكنت شباك السد.