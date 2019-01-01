كأس العالم للأندية

فيديو: نتيجة وأهداف مباراة السد والترجي في كأس العالم للأندية 2019

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تابع بالفيديو أهداف ونتيجة مباراة السد والترجي في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019، والتي أقيمت في استاد خليفة الدولي

أحمد رضوان |  تويتر

واجه السد القطري شقيقه الترجي التونسي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية ، اليوم 17 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وانتهى اللقاء بانتصار نادي الدم والذهب على عيال الذيب بستة أهدافٍ لهدفين.

فاز الأبيض بمباراة الافتتاح على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهدافٍ لهدف، ثم واجه مونتيري المكسيكي في الدور الثاني وخسر بثلاثة أهدافٍ لهدفين، لذا واجه الترجي الذي خسر من الهلال في مستهل مبارياته في كأس العالم للأندية .

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نتيجة وأهداف مباراة السد والترجي

كانت بداية الترجي للمباراة قوية جدًا وسجل هدفًا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وجاء الهدف بعرضية أرضية من أنيس البدري أبعدها دفاع السد ، فوصلت الكرة لحمدو الهوني الذي تلاعب بالدفاع الأبيض في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة مقوسة مرت للشباك من على يسار الشيب.

رد الليبي الهدية للتونسي في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، حيث استغل هفوة دفاعية من طارق سلمان افتك من خلالها الكرة وانفرد بالحارس الدولي القطري، ثم مررها للبدري المتمركز على يمينه فقبل الهدية أودعها في الشباك الفارغة.

في الدقيقة 22 من عمر المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء على السد بعد لمس الكرة يد عبد الكريم حسن الذي منحه الحكم البطاقة الحمراء، فتصدى البدري لركلة الجزاء وسددها على يسار الشيب الذي طار للجهة الأخرى، فأعلن الحكم الهدف الثالث للترجي .

قلص بغداد بونجاح النتيجة في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سددها على يمين معز بن شريفية الذي طار للكرة، لكنه سبقته للشباك.

أضاف حمدو الهوني الهدف الثاني له والرابع للترجي في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وجاء الهدف من انطلاقة في الجهة اليسرى عن طريق الليبي الذي وصل منطقة الجزاء وراوغ طارق سلمان، ثم أرسل عرضية اصطدمت بخوخي بوعلام وعادت له الكرة، فأرسلها لشباك الشيب.

أضاف الهيدوس الهدف الثاني للسد من ركلة جزاء أيضًا، سددها في منتصف مرمى المعز بن شريفية الذي طار للجهة اليسرى فسكنت الكرة الشباك.

سجل حمدو الهوني الهدف الثالث له في الدقيقة 74، وذلك بعد عرضية أرضية من شيتي عبرت من دفاع السد فوجدت الكرة الليبي الذي أودعها في الشباك.

اختتم الدربالي أهداف المباراة في الدقيقة 87، وجاء الهدف بعد كرة ساقطة من وسط الميدان وضعته في مواجهة الشيب، فأرسل تسديدة سكنت شباك السد.

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