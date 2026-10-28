فيديو | نتائج قرعة الكونفيدرالية 2026-2027 .. دور المجموعات

يستعد جمهور كرة القدم الإفريقية لقرعة مرحلة المجموعات في الكونفيدرالية 2026-2027 بوجود عدد من الأندية الكبرى.

النادي الأهلي المصري يعود للمشاركة في البطولة بعد غياب لسنوات، بجانب الرجاء المغربي والصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي وغيرهم من الأندية العريقة.

نتائج قرعة الكونفيدرالية 2026-2027

أسفرت نتائج القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية الأهلي المصري الجيش الملكي المغربي الرجاء المغربي عزام التنزاني أسكو كارا التوجولي أهلي طرابلس الليبي الأول من أغسطس الأنجولي دوربان سيتي الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة شباب بلوزداد الجزائري/الجمارك الموريتاني/حافيا كوناكري اتحاد العاصمة الجزائري مانيما يونيون الكونغولي الصفاقسي التونسي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني بلاك بولز الموزمبيقي ريد أروز الزامبي ريال باماكو المالي

ما الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفيدرالية 2026-2027؟ وما تصنيفها؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي المصري الرجاء المغربي أهلي طرابلس الليبي أسكو كارا التوجولي اتحاد العاصمة الجزائري مانيما يونيون الكونغولي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني دوربان سيتي الجنوب أفريقي الجيش الملكي المغربي الصفاقسي التونسي بلاك بولز الموزمبيقي ريد أروز الزامبي شباب بلوزداد الجزائري/الجمارك الموريتاني/حافيا كوناكري عزام التنزاني ريال باماكو المالي الأول من أغسطس الأنجولي

ما القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية 2026-2027؟

يبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.



