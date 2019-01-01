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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - نتائج مثيرة في مباريات الجولة الأخيرة بالدوري السعودي

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الدوري السعودي
انتهاء منافسات الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أقيمت مباريات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نفس الوقت من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

وشهدت الجولة إثارة كبيرة بين الفرق المتنافسة حيث شهدت حسم بطولة الدوري السعودي للمحترفين لصالح النصر.

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وضمن نتائج الجولة الأخيرة حقق الفيحاء فوزًا كاسحًا على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أحرز ناهير بيسارا ثنائية ودانيلو مورينو اسبريليا ثنائية وهدف عن طريق المزيعل، وعلى الناحية الأخرى أحرز كابونجو كاسونجو هدف الوحدة الأول وأضاف الثاني عبدالاله العمري.

وحقق التعاون فوزًا على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، احرز أهداف السكري كلًا من جهاد الحسين وتاوامبا وسجل للفيصلي دييجو كالديرون.

وتعادل الحزم مع القادسية بهدفين لكل فريق، حيث أحرز للحزم كلًا من سالوماو في الدقيقة 41 والثاني عن طريق رودولفو في الدقيقة 44بينما أحرز ثنائية القادسية كلًا من بيسمارك في الدقيقة 80 و جورجي سيلفا في الدقيقة 87.

أحرز أنطونيو دوس سانتوس هدف الرائد الأول في فوز الرائد على الفتح، قبل أن يضيف الهدف الثاني بدر السليطين في الدقيقة 51، وسجل صالح الشهري الهدفين الثالث والرابع للرائد.

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