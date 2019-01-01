فيديو - نتائج مثيرة في مباريات الجولة الأخيرة بالدوري السعودي
أقيمت مباريات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نفس الوقت من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.
وشهدت الجولة إثارة كبيرة بين الفرق المتنافسة حيث شهدت حسم بطولة الدوري السعودي للمحترفين لصالح النصر.
وضمن نتائج الجولة الأخيرة حقق الفيحاء فوزًا كاسحًا على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدفين.
أحرز ناهير بيسارا ثنائية ودانيلو مورينو اسبريليا ثنائية وهدف عن طريق المزيعل، وعلى الناحية الأخرى أحرز كابونجو كاسونجو هدف الوحدة الأول وأضاف الثاني عبدالاله العمري.
⚽ الهدف الأول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب بيسارا في الدقيقة 1— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
الفيحاء 1 الوحدة 0 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/Z7d1jl7rgo
⚽ الهدف الثاني لنادي #الفيحاء سجله اللاعب اسبريا في الدقيقة 15— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
الفيحاء 2 الوحدة 0 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/4msBMCkdF6
⚽ الهدف الثالث لنادي #الفيحاء سجله اللاعب اسبريا في الدقيقة 30— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
الفيحاء 3 الوحدة 1 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/JX9jz9VLKt
⚽ الهدف الرابع لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عمر المزيعل في الدقيقة 33— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
الفيحاء 4 الوحدة 1 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/fByb6igH6p
⚽ الهدف الخامس لنادي #الفيحاء سجله اللاعب اسبريا في الدقيقة 45— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
الفيحاء 5 الوحدة 1 #الفيحاء_الوحدة #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/RpOSCQuDuZ
وحقق التعاون فوزًا على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، احرز أهداف السكري كلًا من جهاد الحسين وتاوامبا وسجل للفيصلي دييجو كالديرون.
الهدف الأول لنادي الفيصلي سجله اللاعب دييقو كالديرون في الدقيقة 25— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
التعاون 0 : 1 الفيصلي #التعاون_الفيصلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/kWajYK1TVU
الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب جهاد الحسين في الدقيقة 35— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
التعاون 1 : 1 الفيصلي #التعاون_الفيصلي #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/DcWZDuI7C3
وتعادل الحزم مع القادسية بهدفين لكل فريق، حيث أحرز للحزم كلًا من سالوماو في الدقيقة 41 والثاني عن طريق رودولفو في الدقيقة 44بينما أحرز ثنائية القادسية كلًا من بيسمارك في الدقيقة 80 و جورجي سيلفا في الدقيقة 87.
أحرز أنطونيو دوس سانتوس هدف الرائد الأول في فوز الرائد على الفتح، قبل أن يضيف الهدف الثاني بدر السليطين في الدقيقة 51، وسجل صالح الشهري الهدفين الثالث والرابع للرائد.
الهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب كانو في الدقيقة 6— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
الفتح 0 : 1 الرائد
#الفتح_الرائد
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/SxPP67ZuR7
الهدف الثاني لنادي #الرائد سجله اللاعب بدر السليطين في الدقيقة 50— دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019
الفتح 0 : 2 الرائد
#الفتح_الرائد
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/7nhEg0XBd0