الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فيديو | ميليتاو يغادر مؤتمر تقديمه بداعي المرض

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ميليتاو لم يكمل مؤتمر تقديمه لاعبًا لريال مدريد. ماذا حدث؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

غادر إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد الجديد، مؤتمر تقديمه بعد شعوره بوعكة صحية أدت لفقدانه الوعي لعدة دقائق.

ميليتاو كان أول صفقات ريال مدريد تحت قيادة زيدان لدعم الخط الخلفي.

اللاعب سقط مغشيًا عليه إلا أنّه أفاق بعدها بدقائق وطلب المغادرة معلقًا: "لقد وصلت في الخامسة فجرًا ولم أتناول طعامي بشكل جيد وأعتقد أنني بحاجة إلى الراحة".

وشعر اللاعب بالإعياء بعد السؤال الأخير حول نيمار دا سيلفا إلا أنّه لم يجب وقرر المغادرة.

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وقال ميليتاو في المؤتمر الصحفي: "بيبي وإيكر كاسياس لعبا دورًا كبيرًا في انتقالي إلى ريال مدريد، لقد تطورت سريعًا بعد اللعب في ساو باولو ثم بورتو والآن مع أعظم فريق في العالم".

وتابع: "لم أتحدث مع زين الدين زيدان بعد ولكنني مستعد لتقديم أفضل ما لديّ سواء لعبت بصورة أساسية أو بديلًا. لا أعرف رقم قيمصي حتى الآن".

واختتم: "هدفي مساعدة ريال مدريد على حصد جميع الألقاب وحلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الجارية.

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