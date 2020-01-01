فيديو | ميلوفيتش يفتح النار على إدارة الأهلي بعد الخسارة من الفيصلي

مدرب الأهلي يتحدث عن الأزمات الموجود بالنادي.

عبر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن غضبه واستيائه من خسارة فريقه أمام الفيصلي، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

الأهلي تلقى الخسارة من الفيصلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ميلويفيتش قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "فريقي يعاني من نقص 10 لاعبين، والعدد المتاح لنا في المباراة 16 لاعبًا، منهم 2 من مواليد 2002، ولا يوجد لاعبين لديهم الخبرة لتحمل الضغط".

المدرب الصربي تابع: "أشكر لاعبي الأهلي على الأداء في مباراة اليوم، أعطوا كل شيء، ولكن هناك مشاكل كثيرة في الملعب وخارجه بالنادي، ولكن لن أتحدث عنها حاليًا".

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فلادان ميلويفيتش واصل: "أوجه التهنئة إلى الفيصلي على الفوز، وأشكر لاعبي الأهلي على أدائهم في مباراة اليوم مرة أخرى، رغم كل الصعوبات".

وأردف: "لن أتحدث عن المشاكل الموجودة بالنادي الأهلي الآن، ولكن سنرى ماذا سيحدث خلال مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال".

المدير الفني للأهلي اختتم حديثه قائلًا: "استراتيجيتي هي أن أقوم بتدريب لاعب سعيد داخل النادي، وليس لاعب يأتي التدريب وهو حزين، وشباب الفريق الفرصة قادمة لهم، والاستراتيجية الحالية هي استراتيجية النادي وليست استراتيجيتي أو طريقتي في العمل".

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يوم 20 أغسطس الجاري.