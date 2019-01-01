فيديو | ميسي يسحق الجميع في تدريبات برشلونة

مهارة لا تتوقف..

ظهر ليونيل ميسي في تدريبات فريقه برشلونة وهو يقوم بعدد من مهاراته التي لا تتوقف.

ميسي توِّج منذ أيام معدودة بلقب الكرة الذهبية، ليكون هو السادس له خلال مسيرته في كرة القدم.

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الدولي الأرجنتيني عاد للتدريبات ليقوم بسحق جميع زملائه ويحرز أهدافًا لا تصدق، كما جرت العادة في المباريات الرسمية.

مهارة كبيرة من الليو، الذي يؤكد يومًا تل والآخر أنه لا يمكن إيقافه بأي حال من الأحوال..