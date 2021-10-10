فيديو | موهوب النصر يقود السعودية لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا

إنجاز جديد لكرة القدم السعودية

حققت كرة القدم السعودية إنجازًا جديدًا بتأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا بعد انتصاره على العراق بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

السعودية كانت قد تأهلت لنصف النهائي بعد تصدرها المجموعة الثالثة بانتصاريها على سوريا 2-0 والبحرين 3-0، فيما تصدرت العراق المجموعة الثانية بحصد 7 نقاط من 3 مباريات.

الأخضر تحت 23 عامًا كان الطرف الأفضل خلال المباراة وقد سنحت له عدة فرص للتسجيل إلا أنه لم يستغل سوى واحدة عبر موهوب النصر "خالد الغنام"، إذ لم يُفوت تمريرة مهند الشنقيطي العرضية الجيدة عند الدقيقة الـ49 دون أن يُحولها إلى هدف برأسية جميلة.

#منتخبنا_الوطني يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة 1 - 0



ألف مبروك للأبطال 💚🤩#السعوديه_العراق#قنوات_SSC pic.twitter.com/ehYiSwiQS5 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 10, 2021

السعودية ستواجه الأردن في النهائي المقرر إقامته يوم الثلاثاء القادم، إذ نجح منتخب النشامى في سحق نظيره السوري بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يضم عددًا من نجوم أندية الدوري السعودي مثل عبد الله الحمدان ومهند الشنقيطي وخالد الغنام وتركي العمار وحمد اليامي ومتعب الحربي.