فيديو | مؤمن زكريا يشارك صلاح احتفال فوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

في تصرف رائع للغاية من نجم ليفربول محمد صلاح، شارك لاعبو الريدز فرحتهم بالفوز بكأس الرابطة مع لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وكان الفريق الإنجليزي قد تحصل على البطولة اليوم بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وخرج الجناح المصري من اللقاء بديلًا في الدقيقة 33 بعد أن أصيب بمشكلة عضلية، ليكمل فريقه المواجهة الحاسمة دونه.

وبعد اللقاء، نشرت صور لصلاح يتواجد في غرفة خلع ملابس الريدز، مع زميله في المنتخب السابق مؤمن زكريا.

أجمل ما يمكن أن تراه اليوم 😍😍😍 pic.twitter.com/IK4xlpZqKs — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2022

كما تواجدت مقاطع فيديو للحارس أدريان وهو يحرك كرسي مؤمن وسط فرحة جميع اللاعبين في الغرفة به.

مؤمن زكريا يحتفل في غرفة ملابس ليفربول بتتويج الفريق بكأس الاتحاد 😍@MoamenZakaria | @MoSalah pic.twitter.com/iz3Uwq5YHN — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 14, 2022

وغنى جميع من في الغرفة احتفالاً باللقب وبحضور زميل صلاح الذي يقدره بطريقة رائعة.

حيث كان لصلاح موقف سابق عندما احتفل بطريقة مؤمن زكريا بعد تسجيله لهدف في لقاء ليدز في افتتاحية موسم 20-21.

ويعاني جناح الأهلي السابق من مشكلة "الضمور العضلي الشوكي" وهي إصابة صعبة ونادرة تقف أمام الرياضيين في ممارسة أي شيء يتطلب مجهود.

وتربط صلاح علاقة مميزة بمؤمن حتى قبل الإصابة ومع تواجدهم لأكثر من مرة سويًا في معسكرات المنتخب المصري.

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