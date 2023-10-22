فيديو | موقف رائع لجيرارد مع جماهير ليفربول في السعودية

أسطورة الريدز لا ينسى ناديه أبدًا

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تعرض الاتفاق لخسارة مفاجئة أمام الرياض في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، لكن هذا لم يمنع مدربه ستيفن جيرارد من اتخاذ موقف رائع تجاه جماهير ليفربول في السعودية.

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الاتفاق الذي يتواجد سابعًا في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة خسر أمام مستضيفه بهدف نظيف، وهي الخسارة الثانية للفريق تواليًا في الدوري وقد فقد بها نقطته الثامنة على التوالي.

جيرارد وخلال خروجه من الملعب ورغم المشاعر السلبية لبى دعوة عدد من جماهير ليفربول في السعودية للتوقيع على قميص النادي الإنجليزي، وقد طلب من رجال الأمن فتح الباب لهم، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية عبر حسابها على منصة إكس.

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الاتفاق كان قد تعاقد مع جيرارد بداية الموسم الجاري وقد ضم معه جوردان هندرسون قائد الريدز السابق، وحظي الفريق ببداية موسم ممتازة قبل أن يفشل في الفوز آخر 3 مباريات.

الاتفاق سيُواجه الوحدة في مكة مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

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