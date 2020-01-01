فيديو | موسيماني لجماهير الأهلي: امنحوني الوقت والدعم للصعود إلى القمة

المدرب الجنوب إفريقي يوجه رسالة شكر إلى إدارة النادي الأهلي.

حرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى الإدارة والجماهير، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

الأهلي أعلن رسميًا عن إنهاء عقد السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي موسيماني، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

موسيماني قال خلال فيديو نشر عبر حساب النادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"السلام عليكم، تحياتي إلى الأهلي المصري، أود أن أشكر كابتن محمود الخطيب (بيبو)، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، على ثقتهم في قدرتي على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة".

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وتابع: "لقد أظهروا ثقتهم وإيمانهم بقدراتي، على أن أصعد بالفريق إلى القمة، وهو الأمر الذي يدعو للفخر، وأنا أشكرهم على هذه الثقة".

المدرب الجنوب إفريقي أردف: "أود أشكر أيضًا أمير توفيق ووكيل أعمالي مويرا، على تسهيلهم لعملية انتقالي بمنتهى الاحترافية والسلاسة".

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ووجه موسيماني رسالة إلى جماهير الأهلي، حيث قال: "رسالتي إلى الشياطين الحمر جمهور النادي الأهلي، امنحوني الوقت والدعم، وسأصعد بالفريق إلى أعلى الدرجات، أنا واثق فيكم وأتمنى أن تثقوا بي، أود أن أشكركم بجعلي فردًا من أسرة الأهلي وأعدكم بأن أكون على قدر المسؤولية".

🎞 بالفيديو.. رسالة مدربنا الجديد موسيماني لإدارة وجماهير الأهلي 🦅

💬 وجه رسالتك أنت أيضا لمدربنا

🔴 #معاك_يا_أهلي pic.twitter.com/XmBhECS9pS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 1, 2020

ومن المقرر أن يصل موسيماني مساء اليوم الخميس إلى القاهرة، على أن يقوم بالتوقيع على عقود تدريب النادي الأهلي، بداية من غدٍ الجمعة.