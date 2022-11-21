فيديو | من كوكب آخر .. تصرف غريب من جمهور اليابان عقب نهاية افتتاح المونديال
دائمًا ما يقولون "كوكب اليابان"، حقًا جماهيره من كوكب آخر، لا يعنيها ما إذا كان الأمر يخصها أم لا، فقط تطبق ما اعتادت عليه في بلادها.
أمس الأحد، أقيم افتتاح النسخة 22 من كأس العالم، على الأراضي القطرية، لأول مرة في الوطن العربي، وللمرة الثانية في القارة الآسيوية بعد نسخة 2002، التي نظمتها كوريا الجنوبية رفقة اليابان.
وعقب انتهاء المباراة الافتتاحية بالأمس بين قطر والإكوادور، حرص الجمهور الياباني الذي كان حاضرًا لحفل الافتتاح في استاد البيت في مدينة الخور، على تنظيف المدرجات وجمع القمامة.
وبسؤال الجمهور الياباني عن سبب قيامهم بجمع القمامة رغم أنها ليست مباراتهم، كان الجواب: "نحن اليابانيون لا نترك مخلفات ورائنا، نحن نحترم المكان".
في حادثة غريبة :— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 21, 2022
شاهد ماذا فعل اليابانيين بعد مباراة قطر والاكوادور. #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/jCMV1x5drJ
يذكر أن اليابان تشارك في مونديال قطر ضمن المجموعة الخامسة، رفقة إسبانيا، كوستاريكا وألمانيا.