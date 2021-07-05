فيديو| منافس السعودية يستعين بـ "كابتن ماجد" للإعلان عن قائمة طوكيو 2020

منافس السعودية يستعين بكابتن ماجد للإعلان عن قائمته في طوكيو 2020.

أعلن المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم عن قائمته المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بطريقة مبتكرة عن طريق الاستعانة ببرنامج الرسوم الكارتونية الشهير "كابتن ماجد".

كيف أعلنت ألمانيا قائمتها المشاركة في طوكيو؟

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الألماني، صباح اليوم الإثنين، قائمة المشاركين في طويكو 2020.

الإعلان كان مبتكرًا على طريقة كابتن تسوباسا "الياباني" أو "كابتن ماجد" كما كان اسمه في النسخة العربية.

حساب المانشافت كتب "فخورون أن نكون جزءًا من هذا يا شباب مع بعض الكلمات باللغة اليابانية التي تعني "من كل قلبي".

UNSER TEAM FÜR TOKIO! 🇯🇵



Wir sind richtig stolz, mit diesen Jungs ein Teil von @TeamD zu sein 🖤❤️💛 心を込めて - #HERZZEIGEN ! #WirfuerD #roadtotokyo pic.twitter.com/E6J2Y6djJj — Team Deutschland | Fußball 🇩🇪 (@DFB_Junioren) July 5, 2021

منتخب المانشافت مدجج بالنجوم الصغار

اختار المدرب الألماني، ستيفان كونتز، 19 لاعبًا، للبطولة التي تقام في الفترة من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس.

وضمت قائمة المدرب المتوج ببطولة أوروبا في 2017 اثنين من عناصر فريقه وقتها، للمشاركة مع بلادهم في طوكيو 2020، ضمن الثلاثي فوق السن، هما نديم أميري لاعب باير ليفركوزن وماكسيمليان أرنولد لاعب فولفسبورج. أما اللاعب الثالث فكان ماكس كروز لاعب يونيون برلين.

وضمت قائمة ألمانيا كذلك 7 عناصر من المتوجين ببطولة أوروبا تحت 21 سنة قبل شهر.

ماذا ينتظر ألمانيا في طوكيو 2020؟

ستلعب ألمانيا في أولمبياد طوكيو في المجموعة الرابعة رفقة السعودية والبرازيل حاملة ذهبية ريو دي جانيرو 2016 وكوت ديفوار.

وستفتتح ألمانيا مواجهاتها في طوكيو بمقابلة البرازيل يوم 22 ثم تلتقي مع السعودية في ثاني مباريات المجموعة يوم الأحد 25 يوليو.

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