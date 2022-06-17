فيديو | مكاسب بالجُملة للهلال من ودية الشباب والاتحاد يخسر مجددًا

الفريقان يستعدان للمراحل الأخيرة من الدوري السعودي

في إطار استعدادهما للجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي، حقق الهلال انتصارًا كبيرًا على الشباب وديًا بأربعة أهداف مقابل لثلاثة، فيما خسر الاتحاد في مباراة ودية أخرى أمام جاره الأهلي بنتيجة 3-2.

الهلال والاتحاد يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن الأول يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، ولذا يكفيه الفوز في مباراتيه الأخيرتين للتتويج باللقب رسميًا دون النظر لنتائج غريمه الجداوي.

مكاسب بالجملة للهلال من ودية الشباب

الهلال حقق مكاسب كبيرة من اللقاء الودي أمام الشباب اليوم، أبرزها تحقيق الفوز الكبير والذي سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة السبت القادم الحاسمة أمام الفتح في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

المباراة شهدت تواجد البيروفي أندريه كاريلو في اللقاء منذ بدايته، وتلك المشاركة الأولى له منذ 3 أشهر تقريبًا حين تعرض للإصابة مع منتخب بلاده، وقد لعب مباراة جيدة وأكد على جاهزيته لمواجهة الفتح في الجولة القادمة.

اللقاء شهد كذلك استمرار حالة التألق الملفتة مؤخرًا للبرازيلي ميشايل والذي سجل 3 أهداف فيما أضاف زميله موسى ماريجا الهدف الرابع.

🎥 || هدفيّ "ميشيل ديلغادو" ضد الشباب بالودية 💙. pic.twitter.com/FjTCK58ay2 — مدرج الهلال (@modarajalhilal) June 17, 2022

الاتحاد يخسر أمام الأهلي وديًا

الاتحاد واجه جاره الأهلي في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة ودون أي تغطية إعلامية بناءً على طلب الفريقين، وقد واصل الفريق سلسلة نتائجه المخيبة جدًا مؤخرًا بالخسارة 3-2.

وسجل هدف الاتحاد الأول عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء فيما أضاف هارون كمارا الهدف الثاني، ولم يُكمل عبد العزيز البيشي اللقاء للإصابة.

وأحرز أهداف الأهلي كلًا من علي مجرشي وحسين المقهوي وحسن العلي، لكن الفريق لم يخرج دون خسائر، إذ غادر نجمه عبد الرحمن غريب الملعب مصابًا قبل نهاية الشوط الأول.

الاتحاد كان قد خسر أمام الهلال والطائي في الدوري السعودي، وبينهما تعادل مع الفتح، مما كلفه خسارة فرصته في حسم لقب الدوري السعودي بنفسه، إذ بات الأمر يتطلب انتصاره على الاتفاق والباطن وتعثر الهلال أمام الفتح أو الفيصلي.

علي مجرشي يسجل الهدف الأول لـ #الأهلي. pic.twitter.com/jxH3TMQ9Y9 — AHLI SNAP (@AlahliSnap) June 17, 2022

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