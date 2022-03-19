فيديو | مظهر "يقشعر له الأبدان" .. جماهير الاتحاد تُصلي بالجوهرة المشعة

تقدم جماهير نادي الاتحاد ملحمة تاريخية رائعة، بحضورها الكثيف في مباريات فريقها ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وهو الأمر الذي نال إشادة وإعجاب الجميع.

ويسير نادي الاتحاد بخطى ثابتة نحو التتويج ببطولة الدوري السعودي لهذا الموسم، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال الوصيف.

وتداول عددًا من جماهير الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مصور في محيط ملعب الجوهرة المشعة، الذي استضاف مباراة العميد أمام الحزم.

الفيديو يُظهر جماهير الاتحاد الحاضرة في المباراة وهو يصطفون من أجل أداء صلاة المغرب، قبل انطلاق المباراة، في مظهر يقشعر له الأبدان.

وحرصت الجماهير على أداء فريضة الصلاة قبل انطلاق المباراة، في ظل حرصهم على عدم تفويتها قبل انطلاق المباراة.

من خارج ملعب الجوهرة..

مقطع جميل والله ❤️pic.twitter.com/VpL1eHvia8 — ماكس (@hfc_x6) March 19, 2022

وحقق الاتحاد الفوز على الحزم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رغم الاعتذار .. لجنة الانضباط تدرس معاقبة الاتحاد!

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الوقت الحالي، بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية خلال الأيام القادمة، ثم شهر رمضان المقبل، على أن يعود في شهر مايو القادم.