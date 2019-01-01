فيديو - مصر تتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا وتحجز مقعدها بأولمبياد طوكيو

ثلاثية رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي حققت الإنجاز

خطف المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وإلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا مصر 2019 بعدما تغلب على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، على القاهرة الدولي.

الهدف الأول جاء من ضربة جزاء وهمية، احتسبها حكم اللقاء إثر لمسة يد على مدافع البافانا بافانا، لكنها خارج صندوق منطقة الجزاء، أحرز منها قائد شباب الفراعنة هدف التقدم، بعدما سددها على يمين حارس المرمى.

هدف ⚽️



رمضان صبحي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويشعل المدرجات!



🇿🇦 0 -1 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/zGP4vBQwG6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

ثاني الأهداف أحرزه عبد الرحمن مجدي، بعدما أرسل عرضية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، اصطدمت بمدافع جنوب أفريقيا، ثم وصلت له من جديد، ليسكنها الشباب بنجاح.

ومن خطأ فادح لحارس البافانا بافانا في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، أضاف عبد الرحمن مجدي ثاني أهدافه الشخصية والثالث لأحفاد الفراعنة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت الكرة بصدر الحارس الذي كان قريبًا للغاية من الإمساك بها، لكنها مرت بعد ذلك خلفه وسكنت شباكه.

هدف ⚽️



الثالث يا فراعنة 🤩 عبدالرحمن مجدي يعود مرة أخرى!



🇿🇦 0 -3 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/Kgxt68yuCx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

بهذا الفوز يكون الفراعنة على موعد مع مواجهة كوت ديفوار في نهائي البطولة، المقرر إقامته في 22 من الشهر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ثنائي صبحي ومجدي كذلك منحت التأهل رقم 12 في تاريخ مصر للأولمبياد، التي تستضيفها العاصمة اليابانية "طوكيو" العام المقبل، في إنجاز أفريقي جديد، بعد غياب استمر سبع سنوات منذ أولمبياد لندن 2012.