فيديو | مشجع يحاول الاحتفال مع رونالدو والأمن ينقذ الموقف

أمن ملعب "أولد ترافورد" ينجح في إنقاذ رونالدو من مشجع.

نجح أقراد أمن ملعب "أولد ترافورد" في إنقاذ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من أحد المشجعين، بعدما اقتحم الملعب لجذب انتباه "صاروخ ماديرا".

رونالدو ساعد مانشستر يونايتد مساء الأربعاء على تحقيق فوز دراماتيكي على حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3-2، بعد أن سجل هدف فوز "الشياطين الحمر" في الدقيقة 81.

مانشستر يونايتد تلقى هدفين في الشوط الأول من أتالانتا، وبدا قريبًا من الخسارة الثانية في المجموعة السادسة، لكنه عاد في الشوط الثاني بفضل أهداف ماركوس راشفورد وهاري ماجواير ورونالدو.

ماذا حدث بعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا؟

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت تفاصيل الواقعة التي حدثت عند انطلاق صافرة نهاية المباراة، حيث احتفل رونالدو وحده مع كاميرا خاصة مسلطة عليه.

لكن البرتغالي لم يكن على علم أن أحد مشجعي يونايتد المحتفلين بالانتصار كان يركض نحوه لمحاولة إمساكه.

وفي الخلفية، يمكن رؤية أفراد أمن ملعب "أولد ترافورد" يطاردون المشجع بطريقة مدهشة على أرض الملعب.

في النهاية، تمكن أحد أفراد الأمن من اللحاق بالمشجع وإسقاطه على الأرض على بعد سنتيمترات فقط من رونالدو.

وتمكن المشجع من جذب رونالدو من قميصه، مع استدارة النجم البرتغالي في دهشة، فقط ليرى أحد أفراد الأمن انزلق وسقط على ظهره.

🏃🏻‍♂️ 🏃🏼‍♂️🏃🏾‍♂️🏃‍♂️



Serious pace from the Old Trafford stewards to keep a pitch invader away from Ronaldo here. 😂#MUNATA #MUFC #UCL pic.twitter.com/pYMXRNFgaq — Virgin Media Sport (@VMSportIE) October 20, 2021

رونالدو شاهد فقط الجانب المضحك من الواقعة، حيث عاد وضحك في وجه الكاميرا، الذي سار سعيدًا إلى غرفة خلع الملابس.

ما هو موقف مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

ويبدو مانشستر يونايتد في طريقه نحو التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، رغم أن كل الخيارات لا تزال مفتوحة في المجموعة.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على أتالانتا وفياريال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يتذيل يونج بويز السويسري ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

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