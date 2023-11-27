فيديو | مشجع أوزبكي يخدع بنزيما للحصول على رقم هاتفه الشخصي

النجم الفرنسي موجود مع الاتحاد في أوزباكستان

نجح مشجع أوزبكي في خداع كريم بنزيما نجم الاتحاد والحصول على رقم هاتفه، كما أكد في مقطع فيديو نشره الإعلامي علاء سعيد عبر منصة إكس.

المشجع ظهر في بداية مقطع الفيديو وقال أنه ينوي تقديم شريحة هاتف أوزبكية هدية للنجم الفرنسي، وقد قدمها له بالفعل.

وفي نهاية الفيديو ظهر المشجع وهو يقول سعيدًا "لقد حصلت الآن على رقم هاتف بنزيما الشخصي".

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نجم ريال مدريد السابق يتواجد مع الاتحاد في أوزباكستان لمواجهة أجمك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط ويكفيه الفوز لضمان تأهله لدور الـ16.