فيديو - محمد هاني في محاولة للاحتفال مع صلاح وليفربول في الفندق
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حضر محمد هاني؛ ظهير الأهلي المصري، نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، مستغلًا الراحة التي حصل عليها.
لاعب المارد الأحمر حصل على راحة من التدريبات يومي أول أمس وأمس السبت، ليطير إلى العاصمة الإسبانية "لندن"، لمؤازرة مواطنه محمد صلاح؛ نجم الريدز.
ونشرت بوابة "العين الرياضية" فيديو يظهر به هاني منتظرًا أمام فندق إقامة بعثة ليفربول، في محاولة للدخول للاحتفال مع صلاح باللقب القاري.
فيديو لـ #العين_الرياضية | محمد هاني لاعب #الأهلي المصري أثناء محاولة الدخول لفندق إقامة فريق #ليفربول بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد تتويج "الريدز" بلقب #دوري_أبطال_أوروبا#UCLfinal@muhammedhany @LFC_Arabic pic.twitter.com/lLoyepIzhW— العين الرياضية (@alain_4u_sport) June 2, 2019
ليفربول حصل على لقب البطولة بعد تغلبه على توتنهام بثنائية نظيفة، سجل منها نجم الفراعنة الهدف الأول من ضربة جزاء، وأضاف أوريجي الثاني.
ويعد محمد صلاح أول مصري وثالث عربي يحصل على ذات الأذنين بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.
بسمة، أول فتاة سعودية تُرافق اللاعبين للملعب في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا 👏#ابدأ_لحظات_لا_تعوض@MastercardMEA pic.twitter.com/HgEiULIBKR— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019