فيديو | "ما يسواش" .. مسلسل رمضاني سعودي يسخر من الأهلي المصري

سخر إحدى المسلسلات الرمضانية السعودية، من النادي الأهلي المصري، وذلك بعد مواجهته للهلال في بطولة كأس العالم للأندية، وحقق الفوز عليه.

الأهلي حقق الفوز على الهلال بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما في لقاء تحديد المركز الثالث، ببطولة كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأعلنت قناة "روتانا خليجية" عن عرض الموسم العاشر من مسلسل يحمل اسم "شباب البومب"، وهو مسلسل سعودي ساخر، يمشاركة عدد من الفنانين الشباب السعوديين.

وظهرت خلال الإعلان الرسمي للمسلسل الذي سيُعرض في شهر رمضان المُعظم، الإعلامي الرياضي الشهير عبد العزيز المريسل، وهو يتحدث عن نادي النصر.

وفي إحدى اللقطات، سخر بطل المسلسل الممثل الشاب فيصل العيسى من النادي الأهلي المصري بشكل غير مباشر، خلال مشاهدته لمباراة فريقه المفضل الهلال بكأس العالم للأندية.

وظهر أحد أصدقاء فيصل العيسى وهو يرتدي قميص النادي الأهلي الأحمر، ويتوجه له بعد خسارة الهلال على يد الفريق المصري.

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العيسى قال: "حسبي الله عليك يا جارديم، خليت اللي يسوى واللي ما يسوى يتكلم علينا"، بعد الهزيمة التي قامت الجماهير الزرقاء بتحميلها للبرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السابق.

وحقق مسلسل شباب البومب نجاحًا كبيرًا بين الجماهير السعودية، خاصة وأنه يمثل المشاكل التي يمر بها الشباب السعودي في حياته اليومية.