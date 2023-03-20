فيديو| ما بعد الكلاسيكو .. كارباخال يتشاجر مع حارس برشلونة!

تفاصيل شجار كارباخال مع حارس برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

أظهرت عدسات الكاميرا خلال مباراة برشلونة وريال مدريد بالأمس في كلاسيكو الدوري الإسباني، شجار بين لاعبي الفريقين بنهاية المباراة.

واحتفل فريق برشلونة بانتصاره الغالي على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1، بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن تفاصيل التشابك الذي حدث بين لاعب ريال مدريد داني كارباخال وحارس برشلونة البديل أرناو تيناس وأدى إلى انقطاع البث.

وحدث الشجار أثناء توجه حارس مرمى برشلونة تيناس نحو زملائه للاحتفال وكان كارباخال في طريقه لممر اللاعبيين ووجه لاعب ريال مدريد بعض الكلمات لحارس برشلونة.

وتدخل جوردي ألبا، وحاول فصلهما ‏وظهر بعد ذلك روديجر وكورتوا وأراخو لحل الأزمة وانهاء التشابك.

ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري وتجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني.

وبهذا الفوز اتسع الفارق بين برشلونة وريال مدريد إلى 12 نقطة واقترب من التتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني.