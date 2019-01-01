فيديو| ماني يسجل أول أهداف السنغال
التعليقات()
BackpagePix
تقدم المنتخب السنغالي على خصمه الأوغندي في الشوط الأول لمباراة دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.
سجل الهدف ساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة 15، بعد تمريرة من مباي نيانج.
بذلك يضع منتخب السنغال قدماً في ربع النهائي، ليلاقي منتخب بنين إذا أكمل المباراة بفوزه.
هكذا سجل ساديو ماني نجم #ليفربول الهدف الأول لمصلحة #أسود_التيرانغا!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ecNoV7Uf5e— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 5, 2019
وكان بنين قد فجر المفاجأة الأكبر حتى الآن بإقصاء المغرب بركلات الترجيح 4-1.