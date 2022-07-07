فيديو | مالك تشيلسي في برشلونة لمناقشة لابورتا حول الصفقات الجديدة

من الممكن إبرام بعض الصفقات التبادلية بين تشيلسي وبرشلونة في المستقبل القريب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود جلسة حدثت بين مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الجديد تود بولي، ورئيس برشلونة جوان لابورتا.

ويأتي هذا الحدث مع الأنباء الواردة عن إمكانية تعاقد الفريق الكتالوني مع بعض الأسماء الخاصة بالبلوز في سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب ما أورده الصحفي جيرارد روميرو، فإن الجلسة شهدت بعض المناقشات حول ضم متوسط ميدان البلوجرانا فرينكي دي يونج إلى صفوف تشيلسي.

ماذا حدث؟

كشف الصحفي جيرارد روميرو على قناته عبر موقع "Twitch" عن وجود جلسة حدثت اليوم جمعت رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بجانب المدير الرياضي ماتيو أليماني وجوردي كرويف مع مالك البلوز تود بولي.

واستمر الاجتماع لمدة ساعة ونصف، حيث تم فيه مناقشة العديد من الملفات التعاقدية الخاصة بالصفقات التي يريد إبرامها النادي الكتالوني من تشيلسي والعكس.

وغادر بولي الاجتماع قبل مسؤولي برشلونة، وحاصره الصحفيين لمعرفة تفاصيل ما حدث، لكنه اكتفى بالإشارة أنه قد حصل على "وجبة رائعة".

👔🔵 Todd Boehly, propietario del Chelsea, después de la comida con Mateu Alemany y Jordi Cruyff



⁉️ "¿Vas a vender a Azpilicueta?"



📹 @santiovalle pic.twitter.com/Dkk3kepIT9 — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 7, 2022

ماذا حدث في الجلسة؟

كشفت بعض التقارير عن الأحداث التي حدثت في جلسة لابورتا مع بولي، وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رئيس برشلوة ناقش وضعية انتقال مدافع البلوز سيزار أثبيليكويتا وماركوس ألونسو إلى فريقه.

وعلى الجانب الآخر، ناقش بولي وضعية متوسط الميدان فرينكي دي يونج والذي يعد من أبرز الأسماء الحالية في سوق الانتقالات، بجانب الحديث حول مستقبل الظهير الأيمن سيرجينيو ديست.

حيث أشار التقرير إلى إمكانية حدوث مبادلات واتفاقيات كبيرة بين برشلونة وتشيلسي في الفترة المقبلة.

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