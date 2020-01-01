فيروس كورونا

فيديو - ماتيرازي يستفز إبراهيموفيتش في تحدي المنديل

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الثنائي يواصلان الندية خارج الملعب

يبدو أن هوس تحدي المناديل الجديد أخذ جزء كبير من عقول لاعبي كرة القدم، وواصل اللاعبين تحدي بعضهم البعض من منازلهم أثناء التواجد في الحجر المنزلي.

ويعتبر التحدي عبارة عن القيام ببعض المهارات بعلبة المناديل وتحدي عدد أخر من اللاعبين، وقام به أشهر اللاعبين أبرزهم ميسي وتيري هنري.

وظهر اللاعب الإيطالي الشهير ماركو ماتيرازي في فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، وهو يقوم بالتحدي ويسدد علبة المناديل داخل كأس دوري أبطال أوروبا، وتحدى زلاتان إبراهيموفيتش للقيام بالتحدي على طريقته.

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    وقال ماتيرازي: "زلاتان لنرى كيف يمكنك القيام بها على طريقتك هذا هو كأس دوري الأبطال يمكن أن تأتي لتأخذه"، في إشارة إلى عدم فوز زلاتان بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل.

    Materazzi Instagram

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    زلاتان وماتيرازي يعتبران من أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الدوري الإيطالي عندما كانا يلعبان ضد بعضهما البعض، لكن تجمعهما صداقة قوية.

    يذكر أن كل الأنشطة الرياضية في قارة أوروبا قد توقفت بعد انتشار فيروس كورونا بطريقة كبيرة على كامل الأرجاء.

     

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