فيديو | ليس فقط رونالدو .. "جنون" بنزيما يجتاح إيران!

نجم الاتحاد يستعد لزيارة إيران

عاشت العاصمة الإيرانية طهران يومًا تاريخيًا الأسبوع الماضي بعدما اجتاح الجنون الشعب بزيارة النصر ونجمه كريستيانو رونالدو البلاد لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، ويبدو أننا سنشهد يومًا تاريخيًا جديدًا في بداية أكتوبر القادم.

الفرق السعودية عادت لتلعب في إيران بعد انتهاء الأزمة السياسية بين البلدين والتي كانت قد أجبرت الاتحاد الآسيوي على اختيار ملاعب محايدة للمواجهات السعودية الإيرانية على صعيد الأندية والمنتخبات.

رونالدو حظي باستقبال الأبطال في إيران الأسبوع الماضي وقد تداول المغردون مقاطع فيديو تُظهر مدى عشق الشعب الإيراني له وسعادته بتلك الزيارة، ومما يبدو أن الأمر سيتكرر مع كريم بنزيما نجم الاتحاد.

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بطل دوري روشن يستعد لمواجهة سباهان أصفهان في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يوم 2 أكتوبر القادم، وقد تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر استعداد الإيرانيين لاستقبال بنزيما نجم ريال مدريد السابق.

الدوري السعودي استقطب العديد من النجوم هذا الموسم أبرزهم نيمار وبنزيما ورياض محرز وألكسندر ميتروفيتش ومارسيلو بروزوفيتش، بجانب رونالدو المتواجد منذ يناير الماضي.