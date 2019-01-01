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فيديو| ليس اليابانيين فقط - جماهير الأردن تنظف المدرجات

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لفتة أكثر من رائعة من جماهير الأردن

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب الأردني الفوز على نظيره الأسترالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا 2019.

ونشر أحد مشجعي المنتخب الأردني، مقطعًا مصورًا لجماهير النشامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهم ينظفون مدرجاتهم.

وقامت الجماهير الأردنية بعد انتهاء المباراة، بتنظيف مدرجات ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، عقب انتهاء مباراة الأردن أمام استراليا.

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وكانت جماهير المنتخب الياباني تقوم بتنظيف مدرجاتها، بعد مباريات منتخب بلادهم، في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

المنتخب الأردني متصدرًا للمجموعة الثانية بـ3 نقاط، متفوقًا على سوريا وفلسطين أصحاب المركزين الثاني والثالث، بعد التعادل السلبي بينهما.

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