فيديو – لوزينيو يحقق رقماً قياسياً في الدوري السعودي

افتتح أهداف الفيصلي في شباك الوحدة بالجولة الـ 14 من الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح البرازيلي، لوزينيو لاعب الفيصلي، تحقيق رقماً قياسياً له في الدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم في مباراة فريقه أمام الوحدة.

ويستضيف الفيصلي نظيره الوحدة في إطار مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

لوزينيو صاحب الـ 27 عاماً، تمكن من تسجيل أسرع أهداف المسابقة حتى الآن بعد مرور 44 ثانية من انطلاق اللقاء.

الهدف الأول لنادي الفيصلي سجله اللاعب لويس غوستافو في الدقيقة 1

الفيصلي 1 : 0 الوحدة



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⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/aoDJTmq3YY — دوري بلس (@dawriplusksa) December 20, 2018

وتمكن لويس جوستافو من تسجيل هدف العنابي، بعد استلام تمريرة توغل بها إلى منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

وتشير النتيجة إلى تقدم الفيصلي بهدفين دون رد بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الأول، حيث استطاع إيجور روسي تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 17.