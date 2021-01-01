سان جيرمان

من الذاكرة.. فيديو لمارادونا ينصح بيريز بالتعاقد مع مبابي وبيع بيل

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بيريز ومارادونا
نصيحة الراحل مارادونا.. ماذا لو عمل بها بيريز حينها؟

بعد اداءه الكبير امام برشلونة عاد كيليان مبابي الى واجهة الاهتمام من جديد خصوصاً لدى ريال مدريد الذي يُعتبر الوجهة الأقرب للاعب الفرنسي في حال مغادرته العاصمة الفرنسية.

وفي خضمّ الحوار المتزايد عن مبابي والنادي الملكي، عاد الى التداول فيديو سابق للراحل مارادونا يتحدث فيه عن نصيحة قدمها لفلورنتينو بيريز بالتعاقد مع مبابي وبيع جاريث بيل.

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شاهد الفيديو:

 

ترجمة الحوار: "التقيت بلفورنتينو في حفل الفيفا، فقلت له وقّع مع مبابي، قال لي حينها املك كريستيانو، سألته عن جاريث بيل.. قلت له تخلّى عن بيل ووقّع مع مبابي".

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