فيديو - لقطة ذكية من مساعد بلماضي أنقذت الجزائر بعد هدف محرز القاتل

منتخب الجزائر صعد بالجزائر بصاروخية في الدقيقة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام أحد أفراد الجهاز المعاون لجمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بحركة ذكية عقب هدف محرز القاتل في شباك نيجيريا.

وكان محرز أحرز هدفًا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليخطف التأهل إلى النهائي، في اللقاء الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي.

وظهر مساعد بلماضي يسرع ناحية كلًا من يوسف البلايلي وبغداد بو نجاح، لاعبا الجزائر ليبقيهم داخل نصف ملعب منتخب نيجيريا من أجل تعطيل اللعب.

وكان محرز قام بالفرحة مع لاعبي محاربي الصحراء في نصف ملعبهم، أي كان بإمكان منتخب نيجيريا لعب الكرة في حال تواجد جميع لاعبي الجزائر في نصف ملعبهم، خاصًة وأن رايس مبولحي كان خارج مرماه يحتفل بالهدف.

وبهذا الأمر كان المنتخب النيجيري يستطيع أن يتعادل لولا ما قام به أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، بإبقاء اللاعبان في نصف ملعب نيجيريا حتى لا يستطيعوا استئناف المباراة أثناء احتفال الهدف القاتل.

ويلعب المنتخب الجزائري نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، الجمعة المقبلة، في استاد القاهرة في تمام التاسعة مساءً.