فيديو | لقطة استثنائية .. والدة بن رحمة تقبل يده بعد تألقه ضد واتفورد

في لقطة استثنائية ظهر الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام يونايتد، يتوجه إلى والدته في المدرجات بعد تألقة مع فريقه في مواجهة واتفورد.

وكان النجم الجزائري سجل هدفًا أمس في فوز وست هام أمام واتفورد 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح بن رحمة مشهورًا في الفترة الأخيرة بالذهاب إلى مدرجات جماهير وست هام حتى يحتفل بأهدافه أو بالانتصارات مع والدته في مشهد رائع يغلفه تشجيع الجماهير للنجم الجزائري.

ماذا حدث ليلة أمس من بن رحمة؟

نشر الحساب الرسمي لنادي وست هام فيديو عبر "تويتر" للنجم الجزائري وهو يتوجه للمدرجات بعد نهاية المباراة ويمنح قميصه لوالدته، والتي اعتادت في الفترات الأخيرة على التواجد وسط الجمهور وتشجيع نجلها، لتقوم والدة بن رحمة بالحصول على قميص اللاعب ومنحه لأحد المشجعين.

ليس هذا فحسب، بل انتظرها حتى تنزل إلى طرف الملعب لتسارع إلى تقبيل يد نجلها، الذي قبّل يدها بدوره، في مشهد أكثر من رائع.

Saïd Benrahma's mum watched his performance from the away end today ❤️



He headed straight over to her at full-time... 🥰 pic.twitter.com/weKygjyAE3 — West Ham United (@WestHam) December 28, 2021



كيف هو أداء بن رحمة مع الفريق مؤخرًا؟

النجم الجزائري استطاع ليلة أمس أن يقوم بتسجيل أحد أهداف ناديه وست هام يونايتد في شباك واتفورد، ليساهم بإهداء ثلاث نقاط مهمة لفريقه، في سباق منافسات الدوري الإنجليزي، الذي يواصل فيه بن رحمة التألق.

الجدير بالذكر أن بن رحمة منذ بداية الموسم، شارك في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى.

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