فيديو | لا يُصدق! .. مشجع عراقي يتخطى حاجز المعقول لتشجيع أسود الرافدين

العراق تُواجه إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يخوض منتخب العراق حاليًا مباراته الأولى في مرحلة المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إذ يُواجه إندونيسيا على ملعب البصرة.

وقد احتشد الآلاف من الجماهير لدعم وتشجيع أسود الرافدين لضمان الحصول على النقاط الكاملة والانطلاق بقوة في التصفيات.

حساب "معرض الكرة" المهتم بتغطية كرة القدم العراقية نشر مقطع فيديو لمشجع عراقي وصل ملعب البصرة مبكرًا لدعم المنتخب من المدرجات، وقد تخطى بما فعله حاجز المعقول!

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المشجع وصل الملعب على سرير إحدى المشافي العراقية، حيث يرقد مريضًا كما يبدو، وقد أكد على ثقته باللاعبين وقدرتهم تحقيق الفوز بل وتوقع الفوز بهدفين نظيفين.

يُشار إلى أن العراق وقع في المجموعة السادسة وتضم بجانبه إندونيسيا والفلبين وفيتنام.