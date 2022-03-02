فيديو | لاعبو الاتحاد يضربون كونترا بتوصية من فهد المولد!

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة ضمك مساء غدٍ الخميس، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهدفه تحقيق الفوز والاستمرار في صدارة الدوري.

الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

ماذا حدث في تدريبات الاتحاد استعدادًا للقاء ضمك؟

تداولت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مصور للاعبي الاتحاد رفقة مدربه الروماني كوزمين كونترا، في واقعة طريفة خلال التدريبات.

وظهر في الفيديو لاعبي الاتحاد وهم يصطفون حول كونترا، ويمازحونه عن طريق محاولة ضربه، في ظل جو من المرح والسعادة التي سيطرت على اللاعبين.

فهد المولد جناح فريق الاتحاد، أوصى زملائه اللاعبين بضرورة ضرب كونترا بأقوى شيء عندهم، حيث قال: "يا عيال اضربوا كونترا بأقوى شيء عندكم".

فهد المولد : يا عيال اضربوا كونترا اقوى شي عندك 🤣🤣🤣🤣. pic.twitter.com/6MEb0gslFU — المدرج الذهبي (@AImodrj) March 2, 2022

الاتحاد يمر بأفضل فتراته عبر تاريخه

يمر فريق نادي الاتحاد بواحدة من أفضل فتراته بالتاريخ، بعد المستوى الرائع الذي يقدمه لاعبيه خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري بجدارة واستحقاق.

ويمتلك الاتحاد لاعبين مميزين للغاية، سواء محليين أو أجانب، ليقدم الفريق واحدة من أفضل مواسمه عبر التاريخ، لتعويض جماهيرهم عن الإخفاقات التي حدثت المواسم الماضية.

ويسعى الاتحاد لتحقيق لقب الدوري السعودي الغائب عنه منذ موسم 2008-2009، حيث لم ينجح الفريق في تحقيقه مرة أخرى خلال السنوات الماضية.

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