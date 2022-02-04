فيديو | كوميديا وليد عبدالله وآل منصور .. يعلمان تاليسكا "السلام عليكم"

دائمًا ما ينشر وليد عبد الله حارس مرمى نادي النصر، فيديوهات كوميدية تجمعه بزملائه خلال التدريبات، خاصة البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب الفريق.

ويحظى وليد عبد الله بعلاقات طيبة مع زملائه بالفريق، في ظل المواقف الكوميدية التي دائمًا ما يقوم بنشرها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات".

عبد الله نشر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو يجمعه بالثنائي أندرسون تاليسكا وحمد آل منصور، حيث يقوم رفقة الأخير بتعليم اللاعب البرازيلي رد تحية "السلام عليكم".

مقطع الفيديو كان طريفًا، حيث كان يقوم وليد عبد الله بتعليم تاليسكا كيفية رد التحية، حيث قال له "السلام عليكم"، ليرد عليه تاليسكا بنفس التحية.

وتدخل حمد آل منصور في الأمر، وقال للاعب البرازيلي أنا سأعلمك كيفية رد السلام، عندما أقول لك السلام عليكم، ترد قائلًا وعليكم السلام.

🎥 تاليسكا في موقف حرج بين حمد ووليد 😂 (SC): pic.twitter.com/krTx9OSuZu — سـكـاي النصر | SKYNFC (@SkyNfc1) February 4, 2022

تاليسكا دخل في مناوشة مع حمد آل منصور، حيث قام البرازيلي بالمزاح معه، وسط تصوير من جانب وليد عبد الله حارس مرمى الفريق.

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ويستعد النصر لمواجهة الطائي بالجولة التاسعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والمقرر لها يوم الأحد القادم.