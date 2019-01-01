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فيديو| كاسيميرو يفتتح سجله الدولي بهدفه في شباك بيرو

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MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty
إيفرتون يصارع فارجاس على التسجيل من خارج المنطقة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تقدم منتخب البرازيل على منتخب بيرو بأربعة أهداف دون رد في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكوبا أمريكا 2019.

سجل كاسيميرو أول الأهداف في الدقيقة 12، تلاه روبرتو فيرمينو في الدقيقة 19، ثم إيفرتون في الدقيقة 32 وأخيراً داني ألفيس في الدقيقة 53..

هذا الهدف كان أول أهداف كاسيميرو بقميص منتخب البرازيل في مباراته الدولية رقم 39، كما كانت أول تسديدة له على المرمى في كوبا أمريكا من أصل 5 مباريات خاضها في المسابقة القارية.

فيما كان الهدف الثالث الذي سجله إيفرتون، هو ثاني أهدافه في تلك النسخة من كوبا أمريكا، وثاني أهدافه من خارج منطثة الجزاء أيضاً، فقط إدواردو فارجاس مهاجم تشيلي سجل نفس العدد من خارج المنطقة في تلك البطولة.

وحال استمرار النتائج الحالية بتقدم فنزويلا على بوليفيا 2-0، يتأهل المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة بـ7 نقاط، يليه فنزويلا بـ5 نقاط، ثم يخوض منتخب بيرو صراع أصحاب المركز الثالث بـ4 نقاط.

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