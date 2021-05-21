فيديو | كاريلي يتحدث لأول مرة عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

هل يرحل كاريلي عن تدريب الاتحاد؟

كشف البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن موقفه من الاستمرار في منصبه مع العميد، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن هناك اتجاه قوي داخل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، حول عدم وجود رغبة لتجديد عقد كاريلي، ليرحل بنهاية الموسم.

وقال كاريلي خلال تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية: "لقد تحسنا كثيرًا مقارنة بالموسم الماضي، وبشكل عام خلال 28 جولة استقبلنا 28 هدفًا، وهذا رقم كبير بالنسبة لي كمدرب، ولكننا تحسنا بشكل عام ونبحث عن الأفضل دائمًا".

المدرب البرازيلي تابع: "إلى الآن لم أجدد عقدي مع نادي الاتحاد، وكانت هناك محادثات بيني وبين الإدارة في 3 اجتماعات تحديدًا، ولم أجدد عقدي حتى الآن".

واستطرد قائلًا: "أيضًا هناك محادثات بيني وبين وكلاء أعمالي في البرازيل، ولكن بشكل عام لم أوقع العقد الجديد مع الاتحاد، ولا أعرف ما الذي سيحدث".

واختتم كاريلي تصريحاته قائلًا: "في حالة تم التوقيع سأبذل قصارى جهدي لخدمة نادي الاتحاد، وحاليًا تركيزي منصب على المباريات المتبقية لإنهاء الدوري بشكل جيد".

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ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ55 نقطة، وفيديو | خبر سار لعشاق الاتحاد بشأن المشاركة بدوري أبطال آسياالشباب الوصيف بـ51 نقطة.