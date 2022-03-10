فيديو | "قرار إيقاف حمدالله مرتعش وهناك ترصد له"

وصف الإعلامي الرياضي عوض الغامدي قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، بالقرار المرتعش، مشيرًا إلى أن هناك ترصدًا للاعب المغربي.

لجنة الانضباط أعلنت منذ يومين عن قرارها بإيقاف عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، والجزائري فاروق شافعي مدافع ضمك بالإيقاف لمدة مباراة، بعد الالتحام القوي الذي حدث بينهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "المدافع فاروق شافعي كان مترصدًا لحمد الله، الخطأ نفسه الذي حدث فيه الاحتكاك، كانت عبارة عن مصارعة بجذب اللاعب وطرحه أرضًا ثم واصل للوصول إلى اللاعب وقام بشده وهو ملقي على الأرض".

وواصل: "فاروق شافعي كانت لديه مهمة معينة يبحث عنها، بالإضافة إلى أن قرار إيقاف حمد الله يدل على أن هناك أمور مرتعشة جدًا، لم نشكك ولكن نقول أنه من المفترض أن يصدر القرار بعد المباراة بـ48 ساعة على أقل تقدير وليس الآن".

يُذكر أن مباراة ضمك شهدت التحام قوي بين حمد الله وشافعي، وتدخل عبد الرحمن العبود في الأمر، مما تسبب في حصوله على كارت أحمر، بالإضافة إلى مدافع ضمك.

🗣 عوض الغامدي – جدة:

الاتحاد المتضرر الأول والأخير من أخطاء التحكيم هذا الموسم .

الحصاد الرياضي ...@GALBALITTI pic.twitter.com/fd33F77GNx — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 9, 2022

وغاب حمد الله عن مباراة فريقه الاتحاد الماضية أمام الهلال، والتي خسرها الزعيم بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء المؤجل من الجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني بـ46 نقطة.