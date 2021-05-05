فيديو | قبل المواجهة الهلال المصيرية .. تصريح "مستفز" للاعب الشباب

ماذا قال لاعب الشباب؟

أطلق عبد الله الزوري، لاعب نادي الشباب، تصريحات استفزت جماهير ناديه، قبل مواجهة فريقه المصيرية أمام الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الزوري يعد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق نادي الشباب، بقيادة المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية.

ماذا قال عبد الله الزوري؟

عبد الله الزوري أثار الجدل الكبير بسبب تصريحاته، قبل مواجهة فريقه الشباب أمام الهلال، بتصريحات مستفزة، قالها خلال تواجده مع أصدقائه.

وظهر الزوري خلال مقطع فيديو متداول، حيث رد فيه على سؤال أحد أصدقائه بشأن توقعه لنتيجة مباراة الشباب والهلال، حيث قال: "لن أحزن إذا فاز الهلال".

هذا الموقع أثار غضب جماهير نادي الهلال، التي وجدت لاعبها يتحدث بهذه الطريقة، قبل تلك المواجهة المصيرية.

ماذا فعل خالد البلطان بعد تصريح الزوري؟

حرص خالد البلطان، رئيس نادي الشباب على عقد اجتماعًا عاجلًا مع نجوم الفريق، حيث طالب اللاعبين بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر فقط.

رئيس الشباب شدد على اللاعبين، بعدم الانشغال بأي أمور خارجية، من أجل بث روح من التركيز للاعبين، لتحقيق الفوز في مباراة الهلال المقبلة.

كما طالب البلطان اللاعبين بتحقيق الفوز، من أجل التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

رد فعل جماهير الشباب ضد الزوري

وشهدت خلال الساعات الماضية، ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي الشباب ضد عبد الله الزوري، حيث طالب البعض بضرورة إبعاده عن تشكيل الفريق خلال المباراة القادمة.

جماهير الشباب قامت بمهاجمة اللاعب بشكل كبير، واعتبرت أن ما قام به اللاعب ينم على أنه لا يركز في المباراة.

لماذا مواجهة الهلال والشباب مصيرية؟

وتعد مواجهة الهلال أمام الشباب مصيرية في مسيرة الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يتشارك الفريقين في صدارة ترتيب الدوري.

الهلال يتصدر برصيد 48 نقطة، متساويًا مع الشباب الوصيف بفارق الأهداف، ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 46 نقطة، حيث يتبقى فقط 5 مباريات للفريقين بالدوري، والفائز سيقترب بشكل كبير من حسم اللقب.

اقرأ أيضًا ..

فيديو | "الأهلي في كارثة ووجود منصور بن مشعل يحدث انقسامات"

بعد إقالة ميكالي .. نيمار يستغرب قرار إدارة الهلال

"ليس للشباب أي سلطة على الهلال"

أكثر ما يخشاه الهلال .. لماذا يرفض مجلس بن نافل دوري الرديف؟