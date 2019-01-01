فيديو - قائد قطر يحتفل مع الجماهير بعد التتويج بكأس آسيا

حسن الهيدوس يحتفل مع الجماهير القطرية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، على الاحتفال مع الجماهير الحاضرة لمباراة نهائي كأس أمم آسيا، بعد انتهاء المباراة، بتتويج العنابي.

المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

الهيدوس توجه بعد نهاية المباراة، وقام بالاحتفال مع الجماهير التي قامت بدعم المنتخب القطري خلال مباراة اليابان.

المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، بينما خسر اليابان الذي حصل على اللقب 4 مرات سابقة، لأول مرة مباراة نهائية في كأس آسيا.