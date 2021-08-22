فيديو | في مثل هذا اليوم.. تعلم الرد في الملعب بطريقة إبراهيموفيتش!

إبراهيموفيتش يرد على جماهير أياكس بهدف مارادوني

كيف يرد اللاعب على انتقادات الجماهير وصافرات استهجانهم ضده؟ وماذا إن كانت تلك الجماهير هي جماهير فريقه؟ هل يتشاجر معهم؟

الإجابة لا؛ فأفضل طريق ينتهجه اللاعب للرد على منتقديه ليس إثارتهم؛ بل السير على خطى زلاتان إبراهيموفيتش وتسجيل هدف خالد حول به صافرات الاستهجان إلى صيحات إعجاب وتصفيق.

قبل 17 سنة بالتمام والكمال من اليوم رد إبرا على صافرات استهجان جمهور ناديه وقتها، أياكس، بتسجيله هدفين أحدهما خطف الأنظار وبات مخلدًا كل عام تحيي الجماهير ذكراه.

ماذا فعل إبرا يوم 22 أغسطس 2004؟

سجل إبرا الصغير، 22 سنة، هدفين في شباك فريق بريدا خلال فوز فريقه أياكس 6-2 في ثانٍ جولات الدوري الهولندي.

هدف إبرا الثاني كان مارادوني، إذ تقارن الأهداف التي تسجل بعد عدة مراوغات بهدف الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا في مرمى إنجلترا في كأس العالم 1986.

إبرا راوغ وتلاعب بدفاع فريق بريدا وحارس مرماه قبل أن يسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والخامس لفريقه.

ما كواليس هدف إبرا الجميل؟

تحدث زلاتان عن هدفه الثاني في مرمى بريدا في وقت سابق وقال عنه: "في 2004 كنت في أياكس وعلى وشك الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي. رافاييل فان دير فارت لم يكن يتحدث معي وقال إنني أصبته في التدريبات متعمدًا، لكنني لم أفعل".

في هذا الوقت كان زلاتان وفان دير فارت يتشاركان خط هجوم أياكس، بعد رحيل المصري أحمد حسام ميدو، للعب في مارسيليا الفرنسي.

ويواصل اللاعب السويدي عن يوم مباراة بريدا "حينما دخلت الملعب في مباراة بريدا، أطلقت جماهير أياكس ضدي صافرات استهجان لأنهم كانوا يشجعون فان دير فارت- اللاعب الهولندي- والذي كان مصابًا ولم يتمكن من اللعب".

كيف رد إبرا على صافرات الاستهجان ضده؟

لم يتشاجر إبرا مع الجمهور أو ينتبه لهم بل ركز في الملعب؛ يقول: "سجلت هدفين وصنعت 4، هدف منهم استلمت الكرة وكان المدافع خلفي، حاول آخر التلاحم معي، لكنني احتفظت بالكرة ثم رأيت المرمى وراوغت اللاعبين وبحثت عن أفضل لحظة للتصويب؛ لذا راوغت عددًا من اللاعبين وحارس المرمى وسددت".

هدف زلاتان نال تحية جمهور أياكس وتصفيق حار من مدرب أياكس رونالد كومان.

التسجيل على أنقاض زميل قديم

يواصل إبرا سرد تفاصيل اليوم وكيف راوغ مرتين زميل قديم له في طريق تسجيله للهدف، لاعب بريدا قال بحسب إبراهيموفيتش: "زلاتان أعتقدت أننا أصدقاء"، رد إبرا كان مهذبًا على غير انتقاداته اللاذعة، كما يؤكد اعتذاره للاعب الذي لم يسمه لكنه لعب معه سابقًا ولم يلاحظه وقتها، في طريقه لتسجيل أفضل هدف لزلاتان على حد وصف اللاعب السويدي.

ختامها هدف لا يُنسى

مباراة بريدا كانت قبل الأخيرة لزلاتان مع أياكس، لكن هدفه الرائع كان مسك الختام لأهدافه مع الفريق الهولندي؛ فبنهاية شهر أغسطس رحل الدولي السويدي لينضم إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويلعب إبرا، 39 سنة، حاليًا مع نادي ميلان الإيطالي، بعد جولة كبيرة مع أندية إنتر وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجليس جالاكسي.

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