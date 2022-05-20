فيديو | فييرا يفقد أعصابه ويعتدي على مشجع إيفرتون

تعرض فريق كريستال بالاس لهزيمة دراماتيكية أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي، صاحبها الكثير من الفوضى والأحداث المثيرة للجدل.

وانتهت المباراة المؤجلة من الجولة 33 بالبطولة، بفوز إيفرتون بنتيجة 3/2، ليحول تأخره بثنائية نظيفة إلى انتصار ضمن استمراره بالمسابقة وجعله يتفادى الهبوط.

وبعد تسجيل التوفيز الهدف الثالث بالدقيقة 85، قامت جماهير الفريق باقتحام الملعب، وظهر أحدهم وهو يضايق باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، ليضطر الأخير لضربه.

ماذا حدث لباتريك فييرا؟

تم تداول بعض اللقطات على مدار الساعات الماضية، يظهر فيها أحد المشجعين وهو يضايق فييرا بعد تسجيل إيفرتون الهدف الثالث واقتحام الجماهير للملعب.

ومن جانبه حاول مدرب كريستال بالاس عدم الاستجابة لهذا التصرف، قبل أن يقوم في النهاية بالاندفاع تجاه المشجع لمحاولة ضربه.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

وعندما سُئل في المؤتمر الصحفي للمباراة عن هذه الواقعة أجاب:"ليس لدي ما أقوله عن هذا الأمر".

ومن المقرر أن تقوم رابطة الدوري الإنجليزي بالتحقيق في هذه اللقطة، وسط توقعات حول عقوبة على فييرا وإيفرتون بسبب ما بدر من جماهير الفريق.

ما هو موقف المنافسة للدوري الإنجليزي؟

يحتل مانشستر سيتي الصدارة بـ90 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد 37 جولة.

ويلعب سيتي ضد أستون فيلا وليفربول ضد وولفرهامبتون بالجولة الأخيرة من أجل تحديد بطل المسابقة.

ويأتي تشيلسي بالمركز الثالث بـ71 نقطة ليضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبعده توتنهام 68 الذي ينافس آرسنال على المركز الرابع، حيث يأتي المدفعجية بالمركز الخامس بـ66 نقطة.

ويتنافس مانشستر يونايتد "السادس بـ58 نقطة" مع وست هام "السابع بـ56 نقطة" على مقعد مؤهل بالدوري الأوروبي.

وبالنسبة لصراع الهبوط، يأتي إيفرتون بالمركز السادس عشر بـ39 نقطة ليضمن البقاء، بينما هبط نوريتش سيتي وواتفورد بشكل رسمي.

وتشتعل المنافسة بين ليدز يونايتد وبيرنلي على الهروب من الهبوط، حيث يمتلك كل منهما 35 نقطة بالمركزين السابع عشر والثامن عشر مع تبقي مباراة واحدة فقط.

اقرأ أيضًا..