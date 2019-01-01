فيديو | فينجر: صلاح يشبه ميسي
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Getty/Goal
أبدى آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول يوجد أوجه تشابه بينه وبين ليونيل ميسي نجم برشلونة.
وقال فينجر لـbeIN Sports:"أعتقد أن لديه تشابهات مع ميسي، لديه نفس الاستمرارية والثبات الذان يملكهما ميسي".
وأضاف:"إنه جيد للغاية في إنهاء الفرص، كما يتحرك بشكل جيد ويدعم تلك التحركات بجودة الإنهاء".
وأوضح:"إنه يعلم متى ينتظر ومتى ينهي الكرة، إنه يعجبني كثيراً".
#Wenger : 🗣️ "He has similarities with #Messi ." @MoSalah 's compared to one of the greatest footballers of all time by Le Professor.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 6, 2019
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يذكر أن صلاح يحمل الرقم القياسي في البريميرليج لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بنظام 20 فريقاً وهو 32 هدفاً في موسم 2017-2018..