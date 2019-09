فيديو | فينجر: صلاح يشبه ميسي

أبدى آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول يوجد أوجه تشابه بينه وبين ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال فينجر لـbeIN Sports:"أعتقد أن لديه تشابهات مع ميسي، لديه نفس الاستمرارية والثبات الذان يملكهما ميسي".

وأضاف:"إنه جيد للغاية في إنهاء الفرص، كما يتحرك بشكل جيد ويدعم تلك التحركات بجودة الإنهاء".

وأوضح:"إنه يعلم متى ينتظر ومتى ينهي الكرة، إنه يعجبني كثيراً".

