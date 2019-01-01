فيديو | فينالدوم يُطلق قذيفة في شباك بيلاروسيا

#هدف ⚽️ وينالدوم يطلق صاروخية من خارج منطقة الجزاء.. هل هو الأجمل حتى الآن؟ بيلاروسيا 0 هولندا 2 #EURO2020 #BLRNED pic.twitter.com/o0iwRd8qs2

هدف رائع من نجم ليفربول..

أحرز جورجينهو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا لمنتخب بلاده هولندا خلال مباراته مع مضيفه بيلاروسيا في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

فينالدوم أطلق قذيفة مدوية بصورة أكثر من رائعة سكنت شباك بلغاريا، في المباراة التي تُقام في هذه الأثناء ويتقدم فيها زملاء فان دايك بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن هولندا إن حققت الفوز ستصل إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة وفي انتظار نتيجة مباراة ألمانيا التي تأتي ثانيًا بـ12 نقطة وتتفوق بفارق الأهداف على أيرلندا الشمالية.